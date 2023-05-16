У Кадырова проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств — Буданов
Рамзан Кадыров (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)
По данным украинской разведки, у марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств.
Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Сергею Иванову.
Отвечая на вопрос, почему Кадыров так изменился внешне, Буданов сообщил, что у него «есть некоторые проблемы со здоровьем».
«Плюс у него проблемы с чрезмерным использование наркотических средств, которые он должен был употреблять, как допинг, а потом, как обезболивающее. А дальше уже пошла проблема», — сказал глава украинской разведки.
Буданов добавил, что Кадыров периодически серьезно лечится.
В начале марта СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.
По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.
Журналист KyivPost Джейсон Смарт со ссылкой на источник сообщал в Twitter, что у Кадырова отказывают почки. Сам Кадыров отрицал информацию о болезни, утверждая, что «здоров и полон сил».
Этот материал был отредактирован. В предыдущей версии из-за ошибки было отмечено, что, по словам Буданова, наркотики употребляет российский диктатор Владимир Путин.