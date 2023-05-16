У Кадырова проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств — Буданов

16 мая, 22:11
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Рамзан Кадыров (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Рамзан Кадыров (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

По данным украинской разведки, у марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Сергею Иванову.

Отвечая на вопрос, почему Кадыров так изменился внешне, Буданов сообщил, что у него «есть некоторые проблемы со здоровьем».

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«Плюс у него проблемы с чрезмерным использование наркотических средств, которые он должен был употреблять, как допинг, а потом, как обезболивающее. А дальше уже пошла проблема», — сказал глава украинской разведки.

Буданов добавил, что Кадыров периодически серьезно лечится.

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В начале марта СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Журналист KyivPost Джейсон Смарт со ссылкой на источник сообщал в Twitter, что у Кадырова отказывают почки. Сам Кадыров отрицал информацию о болезни, утверждая, что «здоров и полон сил».

Этот материал был отредактирован. В предыдущей версии из-за ошибки было отмечено, что, по словам Буданова, наркотики употребляет российский диктатор Владимир Путин.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Рамзан Кадыров Украинская разведка Наркотики Кирилл Буданов

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