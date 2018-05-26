26 мая 2018, суббота

Болельщикам, не попавшим на финал ЛЧ из-за отмены рейсов в Киев, возместят полную стоимость билетов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
650 фанатов Ливерпуля не попадут на Олимпийский стадион
John and Andrew Powell/LFC

650 фанатов Ливерпуля не попадут на Олимпийский стадион

Английский футбольный клуб Ливерпуль возместит полную стоимость билетов болельщикам, которые не попали на финал Лиги чемпионов из-за отмены рейсов в Киев.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

"В свете чрезвычайных обстоятельств, связанных с запоздалой отменой рейсов в Киев, Ливерпуль предлагает пострадавшим полное возмещение стоимости билетов на матч, купленных непосредственно у клуба", - заверила фанатов администрация клуба.

Туристическая компания World Choice Sport планировала один рейс в четверг и два в пятницу, но не смогла договориться с аэропортом Борисполь из-за чрезмерного количества рейсов по этому направлению накануне матча. В связи с этим 650 фанатов Ливерпуля не приедут в Киев.

Смотрите также

Средства будут возмещены болельщикам по почте или в билетной кассе ливерпульского стадиона Энфилд.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове