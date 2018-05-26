Болельщикам, не попавшим на финал ЛЧ из-за отмены рейсов в Киев, возместят полную стоимость билетов

650 фанатов Ливерпуля не попадут на Олимпийский стадион

Английский футбольный клуб Ливерпуль возместит полную стоимость билетов болельщикам, которые не попали на финал Лиги чемпионов из-за отмены рейсов в Киев.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

"В свете чрезвычайных обстоятельств, связанных с запоздалой отменой рейсов в Киев, Ливерпуль предлагает пострадавшим полное возмещение стоимости билетов на матч, купленных непосредственно у клуба", - заверила фанатов администрация клуба.

Туристическая компания World Choice Sport планировала один рейс в четверг и два в пятницу, но не смогла договориться с аэропортом Борисполь из-за чрезмерного количества рейсов по этому направлению накануне матча. В связи с этим 650 фанатов Ливерпуля не приедут в Киев.

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Средства будут возмещены болельщикам по почте или в билетной кассе ливерпульского стадиона Энфилд.