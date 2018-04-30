Более трусливую элиту, чем российские олигархи, трудно отыскать – Лилия Шевцова

Шевцова: Реальных олигархов в России нет. Есть порученцы власти по контролю за кусками собственности

Профессор политологии Лилия Шевцова, именитый специалист по американско-российским отношениям и сотрудник британского аналитического центра Chatham рассказала в интервью НВ, что российские олигархи вряд ли выступят против президента России Владимира Путина и осуществят государственный переворот.

По мнению политолога, российские олигархи, наоборот, объединятся вокруг Путина.

"Потому что реальных олигархов в России нет. Есть порученцы власти по контролю за кусками собственности. Осознание, что Путин не является гарантом их интересов, не означает их готовность к бунту. Более трусливую элиту сложно отыскать", - объяснила Шевцова.

Она считает, что чтобы санкции подорвали лояльность людей к Кремлю и политическому режиму, необходимы два фактора.

Первый - это реальное единство стран Запада в противостоянии России, а также "если такие страны, как Австрия, Италия, некоторые силы в Германии, не будут предоставлять лазейки для российского капитала".

Вторым фактором, по словам Шевцовой, мог бы стать сигнал, что российское население уже не может терпеть нынешнюю власть и коррупцию.

Однако она считает, что эти факторы маловероятны.

Напомним, 5 апреля, после появления в СМИ информации о том, что против нескольких российских олигаров, причастных к вмешательству в выборы в США в 2016 году, могут ввести санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Читайте полный текст интервью с Лилией Шевцовой в свежем номере журнала Новое Время - №16 от 26 апреля 2018 года