Более 90% голосов при 40% явке: на выборах в Египте побеждает действующий президент ас-Сиси

Серьезных конкурентов у ас-Сиси на выборах не было

Согласно предварительным результатам президентских выборов в Египте, победу одерживает действующий глава государства Абделя Фатаха ас-Сиси.

Об этом со ссылкой на государственные СМИ передает DW.

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По имеющимся данным, за ас-Сиси проголосовали 92% граждан.

В то же время, при том, что голосование длилось три дня, явка на выборы составила всего 40%.

Как отмечается, единственным оппонентом ас-Сиси был малоизвестный Мусса Мустафа Мусса, который и сам выражал ему свою поддержку.

Остальные серьезные конкуренты действующего президента были взяты под стражу или сами отказались от участия в выборах.