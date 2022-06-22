Бегущие от войны. Более восьми млн украинцев были вынуждены покинуть страну из-за российской агрессии — ООН 22 июня, 20:22 Цей матеріал також доступний українською C 28 февраля в Украину вернулись 2,8 миллиона человек (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Более восьми миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну после начала российской агрессии 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) за 21 июня.

Всего, по их данным, в Европу были вынуждены уехать более пяти миллионов украинцев:

в Польшу отправились более 4 млн украинцев;

в Венгрию — 814 тысяч украинцев;

в Румынию — 619 тысяч украинцев;

в Словакию — 525 тысяч украинцев.

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При этом, по данным ООН, на территорию страны-агрессора РФ выехали 1,3 миллиона человек, а в Беларусь — 16 тысяч.

Также ООН сообщает, что с 28 февраля в Украину вернулись 2,8 миллиона человек.

Страны, которые приняли больше всего украинцев / Фото: Инфографика ООН

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