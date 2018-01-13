Более 50 стран Африки потребовали от Трампа извинений за "грязные дыры"

На фоне оскорбительных высказываний президента США Дональда Трампа о выходцах из "грязных дыр" 54 африканских государства потребовали от него извинений.

Об этом говорится в заявлении представителей миссии Африканского союза в США, передает DW.

Как сообщается, они "чрезвычайно потрясены возмутительными, расистскими и ксенофобскими замечаниями президента Соединенных Штатов".

Кроме того, представители миссии выразили также озабоченность по поводу нарастающей тенденции к "оскорблениям в адрес людей африканского происхождения и всего африканского континента".

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что Трамп назвал страны Африки, а также Гаити и Сальвадор "грязными дырами".

"Зачем нам все эти люди из Африки? Эти страны - грязные дыры. Нам нужно больше людей из Норвегии", - сказал он во время закрытой части переговоров по миграционному законодательству с участием конгрессменов.

Сам же Трамп опроверг использование в этом контексте каких-либо грубых слов.