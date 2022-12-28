Более 50% американцев поддерживают продолжение передачи оружия Украине — опрос 28 декабря, 15:45 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Большинство американцев (53%) поддерживают дальнейшее предоставление Украине оружия правительством США на фоне полномасштабного российского вторжения.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в США британской международной компанией YouGov и журналом The Economist.

В частности, за продолжение передачи американского оружия Украине выступают 53% опрашиваемых, против высказались 25%.

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При этом, согласно данным исследования, более половины граждан США (53%) выступают за передачу оружия Украине на том же уровне или даже увеличении поставок.

Отмечается, что 73% респондентов поддерживают передачу Украине гуманитарной помощи, 70% - медицинской помощи, 61% - нелетального оружия, 54% - легких систем вооружения (противотанковое оружие) и 45% - передовых систем вооружения (вертолеты, бронированные авто).

Передачу Украине американской системы ПВО Patriot поддерживают 47% респондентов.

В то же время показатели восприятия Украины как дружественного и союзного государства остаются высокими — 24% и 45% соответственно. При этом соответствующие показатели по Великобритании составляют 48% и 30%, по Франции — 37% и 36%.

52% респондентов считают Россию враждебной страной, а 26% - недружественным государством.

Исследование проводилось с 17 по 20 декабря, всего было опрошено 1,5 тысячи респондентов. Предел погрешности составляет 3,3%.

Сегодня США занимают первое место среди стран, которые передали наибольшее вооружение Украине (около 23 миллиардов долларов), дальше идут Великобритания (более 4 миллиардов долларов), Германия (более 2,3 миллиардов долларов), Польша — более 2 миллиардов долларов.

