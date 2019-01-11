Более 200 человек заразились кишечной инфекцией на круизном лайнере в Карибском море
В Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Oasis of the Seas заразились кишечной инфекцией.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании Royal Caribbean, которой принадлежит судно.
В связи с инцидентом лайнер вернется в порт Канаверал штата Флорида на день раньше запланированного срока.
Представитель Royal Caribbean отметил, что всем пассажирам компенсируют полную стоимость круиза.
В Royal Caribbean отметили, что ждут результатов лабораторных исследований, чтобы определить, является ли инфекция норовирусом.
Компания планирует провести полную дезинфекцию корабля к следующему плаванию.
Судно отправилось в плавание в воскресенье, 6 января. Путешествие должно было продлиться неделю. Лайнер делал остановки на Гаити, Ямайке и в Мексике.
Oasis of the Seas - один из крупнейших круизных лайнеров в мире. Судно вмещает 8 тысяч человек. На борту лайнера находятся площадки для волейбола и баскетбола, поле для мини-гольфа, ледовый каток, театр и казино.
Стоимость семидневного тура по Карибскому морю на таком лайнере для одного человека составляет более $700.