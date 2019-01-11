Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Иван Компан
Об одной молоденькой девушке
Зоя Казанжи
Удивительные новости об украинцах
Фоззи
10 лучших сериалов 2018 года
Иван Яковина
10 января: Диктатура в США и РФ в Африке

Более 200 человек заразились кишечной инфекцией на круизном лайнере в Карибском море

Сегодня, 09:18
925
Цей матеріал також доступний українською

Пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Oasis of the Seas заразились кишечной инфекцией

В Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Oasis of the Seas заразились кишечной инфекцией.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании ​Royal Caribbean, которой принадлежит судно.

В связи с инцидентом лайнер вернется в порт Канаверал штата Флорида на день раньше запланированного срока.

Представитель Royal Caribbean отметил, что всем пассажирам компенсируют полную стоимость круиза.

В Royal Caribbean отметили, что ждут результатов лабораторных исследований, чтобы определить, является ли инфекция норовирусом.

Компания планирует провести полную дезинфекцию корабля к следующему плаванию.

Судно отправилось в плавание в воскресенье, 6 января. Путешествие должно было продлиться неделю. Лайнер делал остановки на Гаити, Ямайке и в Мексике.

Oasis of the Seas - один из крупнейших круизных лайнеров в мире. Судно вмещает 8 тысяч человек. На борту лайнера находятся площадки для волейбола и баскетбола, поле для мини-гольфа, ледовый каток, театр и казино.

Стоимость семидневного тура по Карибскому морю на таком лайнере для одного человека составляет более $700.

Теги:   Кишечная инфекция Круизный лайнер

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Выбор редакции

Компании/Рынки

Вчера, 13:42

article_img
Газовый спор с РФ: Нафтогаз может отказаться от компенсации в $12 миллиардов
Місце в історії

Вчера, 15:50

article_img
Мания контроля. Российские колониальные аппетиты от царизма до современности
Страны

Вчера, 18:41

article_img
Лондонское метро отмечает 156 лет со дня создания: интересные факты о первой в мире подземке

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться