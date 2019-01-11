Более 200 человек заразились кишечной инфекцией на круизном лайнере в Карибском море Сегодня, 09:18 925 Цей матеріал також доступний українською Пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Oasis of the Seas заразились кишечной инфекцией

В Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Oasis of the Seas заразились кишечной инфекцией.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании ​Royal Caribbean, которой принадлежит судно.

В связи с инцидентом лайнер вернется в порт Канаверал штата Флорида на день раньше запланированного срока.

Представитель Royal Caribbean отметил, что всем пассажирам компенсируют полную стоимость круиза.

В Royal Caribbean отметили, что ждут результатов лабораторных исследований, чтобы определить, является ли инфекция норовирусом.

Компания планирует провести полную дезинфекцию корабля к следующему плаванию.

Судно отправилось в плавание в воскресенье, 6 января. Путешествие должно было продлиться неделю. Лайнер делал остановки на Гаити, Ямайке и в Мексике.

Oasis of the Seas - один из крупнейших круизных лайнеров в мире. Судно вмещает 8 тысяч человек. На борту лайнера находятся площадки для волейбола и баскетбола, поле для мини-гольфа, ледовый каток, театр и казино.

Стоимость семидневного тура по Карибскому морю на таком лайнере для одного человека составляет более $700.