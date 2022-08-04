Более 20 истребителей Китая пересекли линию разграничения с Тайванем 4 августа, 19:58 Истребитель J-11 (Фото:MoNDefense / Twitter)

Китай направил 22 истребителя в сторону Тайваня. Они пересекли линию разграничения между странами в Тайваньском проливе.

Об этом сообщает минобороны Тайваня.

По информации ведомства, самолеты пересекли линию разграничения и вошли в зону действия систем ПВО Тайваня. Всего было обнаружено восемь истребителей J-11, 12 Су-30 и еще два J-16.

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Они направлялись к острову со стороны китайской провинции Фуцзянь.

4 августа Япония объявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных ее военными во время учений у Тайваня, упали недалеко от японских берегов.

В четверг, 4 августа, Пекин начал учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайванском проливе, это произошло на фоне визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

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