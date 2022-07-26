Более 100 семей российских оккупантов обратились к Путину с требованием найти их родственников в Украине

26 июля, 18:09
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Более 100 семей российских военнослужащих обратились к диктатору Владимиру Путину с требованием найти их сыновей, мужчин и братьев, воюющих в Украине.

Об этом сообщает Север Реалии.

По словам родственников оккупантов, от российских ведомств и министерств они получают отписки: одни говорят, что их близкие живы, другие — пропавшие без вести или погибшие.

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«Требуем найти наших близких, внести в списки пропавших без вести военнопленных. Работа по поиску не ведется, поскольку они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену или погиб — так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет», — говорится в письме, копия которого находится в распоряжении журналистов.

https://www.youtube.com/watch?v=C06uJgVKOKQ

Матери и жены оккупантов передали обращение в приемную Администрации президента в Москве. Они требуют не только найти местонахождение их детей, но и встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой были бы представители жен и матерей из всех регионов России. А также чтобы Путин назначил своего представителя, который бы отчитывался о проделанной работе перед родными оккупантов. Также они просят вернуть всех пленных домой и инициировать тесты ДНК, если есть информация, где похоронен российский захватчик.

Под обращением подписалось 106 человек. Требования к Путину прекратить войну в Украине в нем нет.

В Генштабе ВСУ ранее заявили, что российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли почти 40 тыс. личного состава.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Сергей Шойгу Армия России Война России против Украины

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