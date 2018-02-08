Reuters: Более 100 бойцов сил Асада в Сирии погибли при авиаударе коалиции

В результате авиаудара международной коалиции во главе США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"Мы подозреваем, что сирийские проправительственные силы намеривались захватить территорию SDF, освобожденную от ИГ в сентябре 2017 года", - сказал чиновник на условиях анонимности.

По данным США, в наступлении на Силы демократической Сирии (SDF) участвовали около 500 человек, поддерживаемые артиллерией, танками, ракетными системами.

По его словам, силы Асада, скорее всего, пытались захватить нефтяные месторождения в Хушаме, которые были основным источником доходов ИГ с 2014 по 2017 год.

Чиновник также добавил, что в результате атаки ни один американский солдат не погиб и не был ранен.

Ранее сообщалось, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла авиаудар по силам сирийских правительственных войск.

По данным командования США, силы Асада атаковали штаб-квартиру Сил демократической Сирии (SDF).