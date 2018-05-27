27 мая 2018, воскресенье

Бой быков - национальный позор. В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды

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В Испании прошли массовые протесты против корриды

В Испании прошли массовые протесты против корриды

В воскресенье, 27 мая, в Мадриде прошла многотысячная демонстрация против корриды, организованная движением Бой быков – насилие.

Как сообщает DW, 40 тысяч человек вышли на улицы испанской столицы с требованием запретить бой быков на законодательном уровне и ужесточить законодательство в области защиты животных. Протестующие также призывали исключить корриду из списка Национального наследия Испании.

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Демонстранты несли плакаты с надписью Бой быков - национальный позор. На центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль около 500 активистов разломали бандерильи (небольшое копье, которое бросают в быка при бое с ним) и выпустили облако красного порошка. Таким образом они пытались обратить внимание, что ежегодно в Испании во время боя быков погибают 20 тыс. животных.

Напомним, что Конституционный суд Испании аннулировал действовавший с 2012 года запрет на проведение корриды в регионе Каталония.

В 2013 году коррида была внесена в список Национального наследия страны.

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