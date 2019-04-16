#
Владимир Фесенко
Чего ждать от дебатов Порошенко и Зеленского
Иван Компан
Делайте ставки, господа избиратели
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Ульяна Супрун
Вы – в информационном пузыре. Как выбраться?
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Бои за Триполи: количество погибших возросло до 174 человек

Вчера, 16:54
622
Цей матеріал також доступний українською
Бои за Триполи: количество погибших возросло до 174 человек - фото

Esam Omran Al-Fetori/Reuters

Наступление на Триполи длится почти десять дней

С момента наступления на ливийскую столицу Триполи погибли 174 человека.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения ООН в Ливии.

По данным организации, около 756 человек пострадали.

В Триполи прибыли хирурги для оказания помощи в проведении операций раненым.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

7 апреля авиация ЛНА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

Сообщалось, что погибли 56 человек, еще 266 получили ранения.

Теги:   Наступление Ливия Триполи

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 20:07

img
Порошенко анонсировал встречу нормандской четверки и соглашение по миротворцам ООН
Страны

Вчера, 07:05

img
Катастрофа для Франции и всего человечества. Мир скорбит о разрушенном соборе Парижской Богоматери
Политика

Вчера, 13:53

img
Больше 40% украинцев хотят проведения дебатов между Зеленским и Порошенко – опрос

Выбор редакции

События

Вчера, 20:45

img
Иванова лампа. Как украинский физик за несколько лет до Рентгена открыл Х-лучи
Travel

Вчера, 21:09

img
Без платы за визу. Еще одна причина посетить далекий Таиланд
События

Вчера, 21:20

img
Путин - это вирус. Эксперт по нацбезопасности Глен Грант рассказывает, как Украине выиграть войну, и оценивает Зеленского

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться