Бои за Триполи: количество погибших возросло до 174 человек Вчера, 16:54 622 Цей матеріал також доступний українською Esam Omran Al-Fetori/Reuters Наступление на Триполи длится почти десять дней Esam Omran Al-Fetori/Reuters

С момента наступления на ливийскую столицу Триполи погибли 174 человека.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения ООН в Ливии.

По данным организации, около 756 человек пострадали.

В Триполи прибыли хирурги для оказания помощи в проведении операций раненым.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

7 апреля авиация ЛНА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

Сообщалось, что погибли 56 человек, еще 266 получили ранения.