Бои за Триполи: количество погибших возросло до 174 человек
С момента наступления на ливийскую столицу Триполи погибли 174 человека.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения ООН в Ливии.
По данным организации, около 756 человек пострадали.
В Триполи прибыли хирурги для оказания помощи в проведении операций раненым.
Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия Фаиза Сараджа.
7 апреля авиация ЛНА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
Сообщалось, что погибли 56 человек, еще 266 получили ранения.