Боевики Вагнера собрались «мстить» Путину за смерть Пригожина — СМИ 24 августа, 00:58 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

Боевики ЧВК Вагнер собрались мстить российскому диктатору Володимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу за гибель своего главаря Евгения Пригожина.

Об этом пишет Telegram-канал Можем обьяснить.



Призывами к мести убийцам наполнены чаты пригожинских каналов.

«Будут мстить», — сказал «МО» один из бывших боевиков незаконного объединения. Прокремлевское издание Readovka, связанное с Пригожиным, сообщило, что в ЧВК существует «давно разработанный утвержденный механизм действий на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина». Источник «МО» это подтверждает: «На случай гибели Пригожина есть механизм „полной мобилизации“ — вне зависимости от того, по чьей вине эта гибель случилась»

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В среду, 23 июня, в Тверской области страны-агрессора упал самолет. В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

Пропагандистские СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.