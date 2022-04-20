«Как пушечное мясо». Россия отправляет в бой на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии и Ливии — The Guardian 20 апреля, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Кремль вынужден использовать наемников из-за огромных потерь ВС РФ (Фото:syrianfreepress)

Россия отправляет в бой до 20 тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран на Донбасс без тяжелой техники или бронетехники.

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Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на слова европейского чиновника.



Чиновник сказал, что оценки участия наемников на востоке Украины колеблются от 10 тысяч до 20 тысяч.

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«Что я могу вам сказать, это то, что мы действительно видели некоторые перемещения из этих районов, Сирии и Ливии, в восточный регион Донбасса, и эти ребята в основном используются как пушечное мясо против украинского сопротивления. Это пехота. Они не имеют тяжелой техники или транспортных средств», — сказал чиновник.

Бывшим сирийским солдатам предлагали ежемесячную зарплату в размере от 600 до 3000 долларов в зависимости от звания и опыта для участия в боевых действиях в Украине.



Ранее НВ сообщал, что в связи с нехваткой живой силы из-за огромных потерь ВС РФ в Украине российское Минобороны начало отправлять на Донбасс иностранных наемников.

Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, опубликовав фото с телами ливийских боевиков, ликвидированных украинскими военными.

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