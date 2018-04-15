Боевики открыли стрельбу по прихожанам христианской церкви в Пакистане, есть погибшие

Восемь прихожан получили ранения и были доставлены в больницу

На юго-западе Пакистана были убиты два члена христианской общины, когда боевики открыли огонь по небольшой группе, покидавшей местную церковь. Об этом сообщает Reuters.

Восемь человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Когда двое мужчин на мотоцикле открыли огонь, прихожане направлялись в Кветту, столицу Пакистанской провинции Белуджистан, сообщил официальный представитель полиции Аталулла Шах.

В качестве протеста члены христианской общины Кветты жгли автомобильные и велосипедные шины.

Белуджистан, регион Пакистана, граничащий с Ираном и Афганистаном, страдает от насилия со стороны суннитских исламских сектантских групп, связанных с талибами, Аль-Каидой и Исламским государством. В нем также есть коренные этнические повстанцы Балоха, сражающиеся с центральным правительством.

Исламское государство в последние годы создало филиал в Пакистане и Афганистане, главным образом, путем набора среди боевиков. Его последователи взяли ответственность за некоторые недавние нападения в Пакистане.

Ранее сообщалось, что в при взрыве в секторе Газа погибли 4 палестинца.