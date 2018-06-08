Боевики ИГИЛ захватили часть города в Сирии после масштабного наступления

Боевики террористической организации Исламское государство в ходе масштабной операции возобновили контроль над частью сирийского города Абу-Камаль на границе с Ираком.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным наблюдателей, при наступлении на Абу-Камаль были задействованы по меньшей мере десять террористов-смертников. В результате погибли по меньшей мере 25 бойцов правительственной армии и сил союзников.

"Это крупнейшая атака на Абу-Камаль с того времени, как они потеряли его [в ноябре 2017 года]", - сказал глава Сирийского центра Рами Абдель Рахман.

По его словам, боевики захватили несколько районов города. В центре продолжаются боевые действия.

Этот район был сердцем так называемого халифата, провозглашенного ИГИЛ в 2014 году на обширных территориях Ирака и Сирии. Освобождение города проправительственными войсками в 2017 году было "последним гвоздем в крышку гроба" псевдогосударства.

По данным сирийских наблюдателей, боевики ИГИЛ, которые правили халифатом размером примерно с Британию, теперь контролируют менее трех процентов территории Сирии.

Напомним, что в результате удара авиации международной коалиции во главе с США по позициям сирийской армии погибли по меньшей мере 12 бойцов сил союзников президента Сирии Башара Асада.