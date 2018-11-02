02 ноября 2018, пятница

Боевики ИГИЛ взяли ответственность за атаку на автобус с паломниками в Египте

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку на автобус с христианами-коптами в Египте.

Об этом сообщает AFP со ссылкой  на информационный ресурс ИГИЛ.

Напомним, что 2 ноября в Египте неизвестный открыл огонь по автобусу с коптскими христианами, в результате погибли семь человек, еще 14 получили ранения. Паломники направлялись в монастырь святого Самуила Исповедника.

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