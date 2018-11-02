Боевики ИГИЛ взяли ответственность за атаку на автобус с паломниками в Египте

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку на автобус с христианами-коптами в Египте.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информационный ресурс ИГИЛ.

#BREAKING IS claims deadly attack on Egyptian Christians, propaganda arm says pic.twitter.com/zI0btPEn9R — AFP news agency (@AFP) 2 ноября 2018 г.

Напомним, что 2 ноября в Египте неизвестный открыл огонь по автобусу с коптскими христианами, в результате погибли семь человек, еще 14 получили ранения. Паломники направлялись в монастырь святого Самуила Исповедника.