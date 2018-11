Боевики ИГИЛ взяли ответственность за атаку на автобус с паломниками в Египте

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку на автобус с христианами-коптами в Египте.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информационный ресурс ИГИЛ.

