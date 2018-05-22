Боевики ИГИЛ атаковали позиции сирийской армии: 26 погибших

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Боевики террористической организации Исламское государство напали на пост сирийской правительственной армии в районе аль-Бадия в Сирийской пустыне, в результате погибли более двух десятков солдат из проправительственных сил.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

"По меньшей мере 26 солдат режима [сирийского президента Башара Асада] и союзных войск были убиты в результате атаки боевиков ИГИЛ на один из постов в сирийской аль- Бадии", - говорится в заявлении.

Аль-Бадия - обширный пустынный регион, простирающийся от центральной Сирии до восточной границы с Ираком, где боевики ИГИЛ все еще контролируют часть территории.

Напомним, что 21 мая завершились эвакуация боевиков ИГИЛ из последнего повстанческого анклава Ярмук под Дамаском.

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