Боевики ИГИЛ атаковали позиции сирийской армии: 26 погибших

Боевики террористической организации Исламское государство напали на пост сирийской правительственной армии в районе аль-Бадия в Сирийской пустыне, в результате погибли более двух десятков солдат из проправительственных сил.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

"По меньшей мере 26 солдат режима [сирийского президента Башара Асада] и союзных войск были убиты в результате атаки боевиков ИГИЛ на один из постов в сирийской аль- Бадии", - говорится в заявлении.

#BREAKING IS attack in Syria desert kills 26 regime forces, monitoring group says