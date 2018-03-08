Боевики Джейш аль-Ислам взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта

Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта

Газета Ad-Diyar из Ливана сообщает, что боевики организации Джейш аль-Ислам взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26 в Сирии.

Они сообщили, что обстреляли самолет из пулеметов при заходе на посадку в ответ на военную операцию правительственных войск в Восточной Гуте.

Напомним, что в Сирии при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли все 39 человека, находившиеся на борту. Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы.

Позже российское издание опубликовало список погибших в результате авиакатастрофы Ан-26, которая произошла 6 марта в Сирии.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове