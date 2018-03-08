Боевики Джейш аль-Ислам взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26

Газета Ad-Diyar из Ливана сообщает, что боевики организации Джейш аль-Ислам взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26 в Сирии.

Они сообщили, что обстреляли самолет из пулеметов при заходе на посадку в ответ на военную операцию правительственных войск в Восточной Гуте.

Напомним, что в Сирии при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли все 39 человека, находившиеся на борту. Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы.

Позже российское издание опубликовало список погибших в результате авиакатастрофы Ан-26, которая произошла 6 марта в Сирии.