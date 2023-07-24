«Вагнеровцы» продолжают получать большие зарплаты после роспуска ЧВК — СМИ 24 июля, 19:44 Боевики ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевики ЧВК Вагнера продолжают получать заработную плату, несмотря на то, что было объявлено об их роспуске, сообщает Можем объяснить.

В материале говорится, что сейчас наемники получают зарплату в меньшем размере. Их выплаты снизились до 150 000 рублей, но и эта сумма почти втрое больше, чем в среднем заработная плата в России.

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Судя по закрытым чатам родственников боевиков, после неудачного бунта Евгения Пригожина и прекращения участия ЧВК, зарплата «вагнеровцев» снизилась на 40%. Ранее бойцы получали 240 тысяч рублей в месяц. Средства им платили за участие в боевых действиях.

При этом на выплату в 150 тысяч могут рассчитывать наемники, которые готовы уехать в Беларусь или в африканские, или арабские страны.

При этом в ЧВК участились жалобы на задержки в выплатах, которых раньше не было. Семьи боевиков обеспокоены тем, что их мужчины оставлены сами себе в отелях Анапы, где ждут окончания контракта и могут не довезти домой заработанное. Их супруги боятся, что те растратят все деньги в ресторанах.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.