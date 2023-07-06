Боевики ЧВК Вагнер возвращаются из Африки в Москву — африканские СМИ 6 июля, 22:37 Работница стирает логотип ЧВК Вагнер с окна Вагнер-центра в Санкт-Петербурге, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Anton Vaganov)

Несколько сотен боевиков ЧВК Вагнер возвращаются из ЦАР в Москву, сообщает африканское издание Jeune Afrique.

По информации журналистов, за последние часы центральноафриканскую столицу Банги покинули 500−600 наемников ЧВК Вагнер.

«Два рейса вылетели из аэропорта Мпоко в центральноафриканской столице и направились в Москву, Россия», — говорится в сообщении.

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Также, по их данным, еще один самолет готовится к отбытию в Банги.

Ранее СМИ сообщали, что после неудачного мятежа ЧВК Вагнер Кремль намерен уничтожить или взять под контроль активы, связанные с ее главарем Евгением Пригожиным.

WSJ сообщал, что Кремль боится потерять свое влияние в Африке и ряде стран Азии из-за бунта ЧВК. Туда отправили несколько делегаций МИД РФ.

Также Институт изучения войны отмечал, что неудачный бунт Пригожина может дать возможность США и другим западным странам перехватить влияние в тех странах Африки, где действуют российские наемники.