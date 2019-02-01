Боевики Боко Харам убили 60 человек во время атаки в Нигерии - правозащитники Сегодня, 19:38 621 Цей матеріал також доступний українською WritesRights / Twitter Боевики сожгли полгорода WritesRights / Twitter

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в Нигерии в результате атаки боевиков Боко Харам погибли по меньшей мере 60 человек.

"Разрушительное" нападение на Ранн, пограничный город в штате Борно на северо-востоке Нигерии, произошло 28 января, говорится в сообщении правозащитников, обнародованном 1 февраля.

Правозащитники установили, что экстремисты подожгли большую часть города. Спутниковые снимки, которые есть в распоряжении Amnesty International, подтверждают, что в результате пожара сгорело множество зданий.

#Rann: Amnesty International also analyzed satellite imagery which shows hundreds of burned structures in the town. Many of the destroyed structures only date back to 2017, suggesting they were shelters for internally displaced people who came to Rann seeking protection. pic.twitter.com/bl7rh19li2 — Amnesty Int. Nigeria (@AmnestyNigeria) 1 февраля 2019 г.

Очевидцы рассказали правозащитникам, что нападение произошло на следующий день после того, как нигерийские военнослужащие покинули свои посты.

В последние недели десятки тысяч людей бежали в Ранн от насилия и атак в своих селениях, сообщают правозащитники.

"Это нападение на гражданских лиц, перемещенных в результате кровопролитного конфликта, может приравниваться к возможному военному преступлению, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

По сообщению, правозащитники обнаружили в городе тела 11 погибших. За пределами города они обнаружили еще 49 трупов с огнестрельными ранениями.