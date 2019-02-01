Боевики Боко Харам убили 60 человек во время атаки в Нигерии - правозащитники
По данным международной правозащитной организации
Amnesty International, в Нигерии в результате атаки боевиков Боко Харам погибли
по меньшей мере 60 человек.
"Разрушительное" нападение на Ранн,
пограничный город в штате Борно на северо-востоке Нигерии, произошло 28 января,
говорится в сообщении правозащитников, обнародованном 1 февраля.
Правозащитники установили, что экстремисты
подожгли большую часть города. Спутниковые снимки, которые есть в распоряжении Amnesty
International, подтверждают, что в результате пожара сгорело множество зданий.
Очевидцы рассказали правозащитникам, что
нападение произошло на следующий день после того, как нигерийские
военнослужащие покинули свои посты.
В последние недели десятки тысяч людей бежали в
Ранн от насилия и атак в своих селениях, сообщают правозащитники.
"Это нападение на гражданских лиц, перемещенных
в результате кровопролитного конфликта, может приравниваться к возможному
военному преступлению, и виновные должны быть привлечены к ответственности",
- говорится в сообщении.
По сообщению, правозащитники обнаружили в
городе тела 11 погибших. За пределами города они обнаружили еще 49 трупов с
огнестрельными ранениями.