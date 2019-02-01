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Боевики Боко Харам убили 60 человек во время атаки в Нигерии - правозащитники

Сегодня, 19:38
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WritesRights / Twitter

Боевики сожгли полгорода

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в Нигерии в результате атаки боевиков Боко Харам погибли по меньшей мере 60 человек.

"Разрушительное" нападение на Ранн, пограничный город в штате Борно на северо-востоке Нигерии, произошло 28 января, говорится в сообщении правозащитников, обнародованном 1 февраля.

Правозащитники установили, что экстремисты подожгли большую часть города. Спутниковые снимки, которые есть в распоряжении Amnesty International, подтверждают, что в результате пожара сгорело множество зданий.

Очевидцы рассказали правозащитникам, что нападение произошло на следующий день после того, как нигерийские военнослужащие покинули свои посты.

В последние недели десятки тысяч людей бежали в Ранн от насилия и атак в своих селениях, сообщают правозащитники.

"Это нападение на гражданских лиц, перемещенных в результате кровопролитного конфликта, может приравниваться к возможному военному преступлению, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

По сообщению, правозащитники обнаружили в городе тела 11 погибших. За пределами города они обнаружили еще 49 трупов с огнестрельными ранениями.

Теги:   Нигерия Боко Харам

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