В ЧВК Вагнера посоветовали своим бойцам искать «другие варианты заработка» — СМИ 30 августа, 21:16 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

Представитель ЧВК Вагнера рекомендовал бойцам найти другую работу, так как группировка больше не может участвовать в войне против Украины и сталкивается с «серьезной конкуренцией» с минобороны РФ и Росгвардии в Африке и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает российское издание Важные истории со ссылкой на аудиообращение, распространившееся по чатам наемников.

Подлинность записи подтвердили изданию представители ЧВК.

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Человек на записи называет ситуацию «крайне сложной», отмечая, что «на СВО (так Россия называет войну, развязанную против Украины — ред.) нас не пускают».

«Несколько десятков тысяч подготовленных бойцов готовы работать и готовы защищать родину, но ввиду известных обстоятельств нас пока не пускают. Мы вынуждены сейчас искать варианты работы в Африке и на Ближнем Востоке. Там ситуация тоже непростая. У нас есть жесткая конкуренция в лице Минобороны и Росгвардии, которые тоже планируют и пытаются войти туда с аналогичной деятельностью, которую вели мы», — говорится в аудиосообщении.

По словам представителя ЧВК, Евгений Пригожин во время последней поездки в Африку «решал эти вопросы», и теперь «они будут решаться дальше руководством». Он отметил, что ЧВК будет «стараться» предоставить своим бойцам работу, но «когда и в каких объемах — пока неизвестно».

«Поэтому либо ждите, либо ищите другие варианты заработка. Следите за международной обстановкой. Если наша команда будет допущена в СВО, то активно деятельность по набору сотрудников мы возобновим, работа будет», — говорит на записи представитель ЧВК.

Падение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области РФ 23 августа разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация заявила, что на борту были главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера) и трое членов экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Владимир Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа Следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что диктатор не придет на похороны Пригожина. Он также отметил, что Кремль не имеет никакой конкретной информации относительно похорон.

Затем пресс-служба главаря ЧВК Вагнер объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

Сотрудник кладбища в комментарии Агентству рассказал, что около 30 человек посетили похороны Пригожина на Пороховском кладбище, людей в военной форме на церемонии не было.