Боевик ЧВК Вагнера заявил, что в Украине погибли 20 тысяч террористов, более 40 тысяч ранены 20 июля, 04:54 Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин на фоне могил боевиков (Фото:ahatan1970/Twitter)

Боевик Частной военной кампании Вагнера с позывным Маркс назвал потери террористов во время боевых действий в Украине.

Об этом сообщает УНИАН.

Он отметил, что через бои в Украине за все время прошли примерно 78 тысяч российских наемников и заключенных.

«Из них 49 тысяч — это заключенные из лагерей. На момент взятия Бахмута (20 мая) убитыми было 22 тысячи бойцов, ранеными 40 тысяч. Живыми и здоровыми осталось 25 тысяч, плюс раненые, находящиеся на лечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч», — заявил террорист.

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ЧВК Вагнер в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили вооруженный мятеж после переговоров главаря с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.