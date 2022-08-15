«Все патрубки на замену». Рассказы о тысячах российских танков на складах — это всего лишь миф, — объясняет главный редактор Defence Express 15 августа, 18:00 Эксклюзив НВ Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Олег Катков, главный редактор Defence Express, рассказал Радио НВ, почему слухи о тысячах единиц российской техники на базах за Уралом являются лишь мифом, сохранившимся до сих пор с советских времен.

— Из того, какая картина вырисовывается сегодня, это то, что Россия стремится остановить обстрелы и контратаки ВС Украины. Потому что уничтожается их тыл, коммуникации. Они уже в определенных регионах не способны перебрасывать какие-либо серьезные боевые подразделения и живую силу. По вашему мнению, каковы шансы у России сконцентрировать силы и восстановить утраченное в боях в Украине, в том числе то, что касается боевой техники?

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— Здесь очень важный вопрос в том, что действительно РФ пытается это сделать. Например, по состоянию на июнь уже была информация, что с сентября планируется дополнительно выделить у так называемого государственного заказа РФ дополнительные 600−700 миллиардов рублей. Банально дело в том, что всего бюджет РФ на гособоронзаказе измеряется в 56 миллиардах долларов. То есть добавление к этой сумме еще 600−700 миллиардов рублей, это примерно повышение где-то на треть. Но в чем дело? Сейчас РФ должна решить по собственному оборонно-промышленному комплексу целый перечень задач. И они гораздо больше, мне кажется, чем эта сумма.

То есть, о чем идет речь? Есть, конечно, просто необходимость банально возобновлять потери, которые успешно наносят ВСУ. То есть 1800 танков, уничтоженных ВСУ вместе с 200 вертолетами и самолетами, они сами себя не восстановят. То есть эта задача уже есть. А во-вторых, это задача по ремонту той техники, которая уже уничтожена, но они ее могут ремонтировать. Например, подбили танк, но они его отбуксировали куда-то, и дальше вступает в дело выездная ремонтная бригада или, если повреждения слишком серьезные, его везут на какое-то там предприятие в глубоком тылу РФ. То есть это тоже денежные средства.

Но даже в этом случае не решается целый спектр задач, связанный с просто катастрофическим отставанием РФ от современных мировых трендов развития вооружения. Во-вторых, катастрофическая зависимость от Запада. То есть, например, вообще основа любой военной оборонной промышленности — это станки. И по официальным данным, речь идет о том, что РФ использует до 90% западных станков с числовым программным управлением. В то же время, все они сейчас уже находятся под санкциями. И никто их продавать не будет. Возможно, только какой-то вариант есть с Китаем. Но даже эти средства не будут тратиться в том же размере, как это было, например, до 24 февраля.

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