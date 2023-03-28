Франция удвоит поставки 155-мм артснарядов для Украины, а Словакия увеличит производство боеприпасов в пять раз 28 марта, 13:50 Украина остро нуждается в боеприпасах на поле боя, союзники пообещали поддержку (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

Франция удвоит поставки 155-мм артиллерийских снарядов для Украины уже с конца марта.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет Le Figaro.

«Мы будем предоставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, с конца марта их будет предоставляться 2000 ежемесячно», — отметил он.

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Лекорню также добавил, что в ближайшее время Киев получил зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

В то же время, Словакия заявила о планах увеличить объемы производства 155-мм боеприпасов в пять раз — до 150 тысяч единиц в год.

Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь на конференции по внешней и европейской политике Братиславы, пишет Bloomberg.

«Словакия может увеличить производство артиллерийских снарядов с 30 000 до 150 000 в год. Цифра в 150 тысяч может быть достигнута при дополнительной поддержке ЕС, о чем говорилось во время прошлогоднего визита еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона относительно словацких объектов вооружения», — пояснил он.

Надь добавил, что Словакия уже инвестирует в расширение мощностей.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.

24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что общее количество стран-участниц возросло до 20.