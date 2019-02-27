Boeing представила концепт своего военного беспилотника с искусственным интеллектом - видео
Австралийское
подразделение Boeing представило концепт своего военного БПЛА Airpower Teaming
System с искусственным интеллектом.
Как сообщается,
его длина составляет 11,7 метра, а дальность полета превышает 3,7 тысячи
километров.
Беспилотник
оборудован системами разведки и радиоэлектронной борьбы и способен действовать
как самостоятельно, так и в связке с пилотируемыми самолетами.
Таким образом 4-6
таких БПЛА смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик, защищая его от возможного удара.
Первый полет Airpower
Teaming System запланирован на 2020 год.