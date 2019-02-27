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Boeing представила концепт своего военного беспилотника с искусственным интеллектом - видео

Сегодня, 12:19
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Скриншот с видео Boeing

БПЛА способен действовать как самостоятельно, так и в связке с пилотируемыми самолетами

Австралийское подразделение Boeing представило концепт своего военного БПЛА Airpower Teaming System с искусственным интеллектом.

Как сообщается, его длина составляет 11,7 метра, а дальность полета превышает 3,7 тысячи километров.

Беспилотник оборудован системами разведки и радиоэлектронной борьбы и способен действовать как самостоятельно, так и в связке с пилотируемыми самолетами.

Таким образом 4-6 таких БПЛА смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик, защищая его от возможного удара.

Первый полет Airpower Teaming System запланирован на 2020 год.

Теги:   Boeing БПЛА Беспилотник

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