Катастрофа на авиашоу. В Далласе в воздухе столкнулись два самолета — видео 13 ноября, 00:36 Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 столкнулись во время авиашоу в Далласе (Фото:Скриншот видео Disclose.tv/Twitter)

В США во время авиашоу Wings Over Dallas (Крылья над Далласом) столкнулись два самолета — Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63.

Об этом сообщили в Федеральном авиационном управлении США, пишет CNN.

Катастрофа произошла в субботу, 12 ноября, около 13:20 по местному времени. Запланированное на воскресенье мероприятие отменили. Сколько человек находились на борту самолетов, пока неизвестно. На месте инцидента работает более 40 пожарно-спасательных подразделений.

Видео дня

"Как многие из вас уже видели, сегодня в нашем городе во время авиашоу произошла ужасная трагедия. Многие детали остаются неизвестными или неподтвержденными на этот момент. Видео разрывают сердце", — написал мэр Далласа Эрик Джонсон в Twitter.

Обломки от самолетов упали на шоссе США 67 штата Техас. После инцидента полосы движения в южном и северном направлениях перекрыли. Расследовать столкновение двух самолетов будут Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Как пишет CNN, был уничтожен редкий старинный самолет, первый американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик — Boeing B-17 Flying Fortress. Его спроектировали в 1934 году. Самолет хранили в городе Конро, штат Техас. Это был один из около 45 полных уцелевших экземпляров модели, только девять из которых были пригодны для полетов.

Американский одномоторный истребитель Bell P-63 был еще более редким, сообщает телеканал. Известно, что сохранилось около 14 экземпляров, из них в США были пригодные для полетов четыре.

