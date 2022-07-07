«Они расстреляли командиров». Как россияне пытались быстро захватить Рубежное и Северодонецк — разговор с бойцом батальона Свобода 7 июля, 19:49 Эксклюзив НВ Рубежное, Луганской области (Фото:www.facebook.com/groups/depzz/permalink)

Когда российские оккупанты не смогли по времени своих планов взять Рубежное, то в качестве наказания они расстреляли двух собственных командиров на местах, рассказал Радио НВ Владимир Назаренко, заместитель командира батальона Свобода.

— Associated Press опубликовала большой репортаж о том, что происходило в Северодонецке, как держались наши защитники и что они должны были пережить, защищая Северодонецк. Здесь должен также отметить, что название этого репортажа: «Ад на земле: украинские солдаты описывают восточный фронт». Возможно, я задам немного широкий вопрос, но все равно, главное, чему вас научил Северодонецк, что вы там увидели?

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— В Северодонецке для нас была операция по продолжению Рубежного. Я немного расскажу о нашем батальоне Свобода: с первого дня войны мы выступили в защиту Киева, сначала готовились встречать врага на Оболони, обороняя Оболонь с вышгородского направления. К счастью, враг не пришел. Далее у нас были задачи по обороне Броваров, Броварского направления, Барышевка, Лукаши, село Лукьяновка, это направление. И в определенное время, где-то в середине марта, мы в составе двух рот батальона Свобода присоединились к освобождению Ирпеня, сыграли очень важную роль в этой операции по освобождению Ирпеня, это подтверждают и ГУР, и высшее командование, руководившие операцией по освобождению Ирпеня. И вообще первыми, со мной разведгруппа, первыми заходили в Гостомель, Бучу, эту гостомельскую развязку, мост через подорванный Гостомель. Мы первые, кто заходил, зачищали Гостомель и Бучу. Тогда мы обрели определенный опыт, авторитет, сплоченность, слаженность. После этого были оформлены как отдельная рота, сейчас уже как отдельный батальон, третий батальон четвертой бригады Национальной гвардии оперативного реагирования.

Уже с середины, с конца апреля, пройдя согласование, мы приступили к выполнению боевых задач в Рубежном. Рубежное для нас было самым большим адом, ведь тогда враг гораздо больше концентрировал свои усилия. Как говорит наш комбат Петр Кузык, орки не думали, с кем столкнутся, у них была задача захватить Рубежное до 9 мая. Они собрались, спланировали захват 9 мая, но 9 мая у них ничего не вышло, напротив, они понесли большие потери. И по информации нашего комбата, из-за того, что [россияне] не смогли 9 мая взять Рубежное, в качестве наказания были расстреляны два командиров этих москалей за то, что они провалили операцию. И уже 10 мая мы на себе почувствовали, вероятно, всю артиллерию, которая есть на Востоке, артиллерию. Она просто сравнила Рубежное, сравняла все позиции, это был для нас определенный ад, потому что по нам летело, по каждому зданию Рубежного, где охраняли украинские военные, летели и ракеты, и авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-200. И каждые 10 минут прилетали пакеты градов, минометы, танки. Такое впечатление, что по Рубежному 10 мая в отместку за проваленную операцию 9 мая выпустили все, что было в арсенале. К сожалению, 10 мая был риск того, что мы окажемся в глухом окружении и уже 10 мая после того количества боеприпасов, после тех тяжелых боев, потому что Рубежное фактически охраняли три-четыре роты, мы оказались в окружении и нам приходилось вырываться из окружения с боем.

— Как я понимаю, в Рубежном почти ничего не осталось, российско-фашистские захватчики уничтожили все, что могли.

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