В РФ прибыли эксперты по бочковым бомбам, которые сбрасывали на Сирию. Могут помогать с похожими атаками против Украины — The Guardian 22 мая, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Алеппо после атак бочковыми бомбами (Фото:Freedom House/flickr)

В Россию направили техников, специализирующихся на бочковых бомбах, которые использовались сирийской армией и разрушали города в стране. По мнению европейских разведчиков, это сделано, чтобы помочь в войне РФ против Украины, пишет The Guardian.

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По словам сотрудников разведки, в РФ уже несколько недель находятся более 50 экспертов с большим опытом изготовления и поставок этой взрывчатки. Как пишет газета, они работают вместе с чиновниками российской армии, а их прибытие может стать одним из факторов возможной подготовки к применению РФ химического оружия.

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Бочковые бомбы — это контейнеры, заполненные взрывчаткой и шрапнелью, которые сбрасывают с вертолетов. Их использовали во время войны в Сирии, но Башар Асад отрицал такие атаки против населения.

Отражать их сирийской оппозиции было сложно, поскольку противовоздушного вооружения не было, однако, как отмечает The Guardian, в Украине ситуация иная — продвижение вражеских самолетов и вертолетов можно останавливать именно благодаря ПВО.

«Мы знаем, что потенциал есть, но если они используют его, они его потеряют; мы узнаем, кто это сделал, и, вероятно, их все равно убьют», — заявил неназванный европейский чиновник.

В начале марта чиновник Министерства обороны США заявил журналистам, что Россия может вербовать сирийских наемников для участия в агрессивной войне против Украины.



Министерство обороны Великобритании в начале апреля сообщало, что Россия перебрасывает на Донбасс боевиков ЧВК Вагнера. По информации Пентагона, к концу марта в Донецкой и Луганской областях Украины находились около 1000 «вагнеровцев».



Газета The Guardian 19 апреля писала, что Россия отправляет на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран. Европейский чиновник, с которым общалось издание, сказал, что оккупанты используют наемников как «пушечное мясо».

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