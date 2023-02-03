Губернатор Волгоградской области отправился на восьмидневный карантин перед встречей с Путиным 3 февраля, 22:59 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в течение восьми дней пребывал на карантине ради встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он пропал с публичного пространства 24 января и не появлялся вплоть до беседы с диктатором.

Такой информацией поделился корреспондент издания Коммерсантъ. Как сообщил репортер, Бочаров впервые с 2014 года пропустил парад в честь победы под Сталинградом. Он не смог появиться на праздновании, так как должен был встретиться с Путиным.

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«Бочаров при всем желании не мог его принять: ему предстояла личная встреча с Путиным, и он из карантина как раз выходил в «чистую зону», — написал корреспондент.

Других деталей издание на раскрыло.