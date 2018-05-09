BMW отзывает 312 тысяч автомобилей из Великобритании из-за сбоев c подачей энергии

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Обнаружена возможность короткого замыкания в нескольких моделях автомобилей BMW
pixabay

Обнаружена возможность короткого замыкания в нескольких моделях автомобилей BMW

BMW отзывает серию моделей своих авто после обнаружения возможности короткого замыкания во время движения автомобиля.

Об этом сообщает BBC News.

Среди потенциально неисправных моделей - BMW серии 1 и 3, а также бензиновые и дизельные модели Z4 и X1, сделанные в период с марта 2007 по август 2011 года.

Автопроизводитель получал жалобы на электротехнические неисправности, которые приводили к полному отказу функционирования автомобиля, еще с 2011 года.

"Сейчас мы убедились, что могут быть другие похожие случаи с проблемами в энергоподаче у автомобилей, которые не были отозваны ранее. Чтобы вновь убедить наших потребителей в безопасности их автомобилей, мы добровольно расширяем отзыв", — заявила компания.

В прошлом году BMW отозвал 36 тысяч бензиновых автомобилей по причинам безопасности.

Немецкий автопроизводитель начал отзывать автомобили в Великобритании после того, как Нарайан Гурунг вместе со своей женой погибли на Рождество в автокатастрофе. Их Ford Fiesta врезался в дерево, чтобы избежать столкновения с BMW, заглохшим посреди дороги в результате электрической неисправности.

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