В Германии починили 17 из 18 БМП Puma, которые сломались во время учений 3 января, 00:01 БМП Puma (Фото:Dirk Vorderstraße / Flickr)

Немецкая компания Rheinmetall отремонтировала 17 из 18 БМП Puma, которые сломались во время учебных стрельб. Об этом заявил представитель производителя информагентству dpa, сообщает Tagesschau.

По словам представителя Rheinmetall, все поломки были незначительными, и только одной БМП понадобился комплексный ремонт из-за загоревшегося кабеля.



После того, как все 18 БМП вышли из строя во время учений, министр обороны Кристин Ламбрехт вывела Пум из состава сил быстрого реагирования НАТО. Их заменили более старой моделью БМП Marder, на поставки которых рассчитывала Украина.

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Представитель парламентской группы по оборонной политике Флориан Хан (оппозиционный Христианско-социальный союз) запросил у Министерства обороны результаты оценки произошедшего. Он раскритиковал Ламбрехт за, по его мнению, недостаточно активное расследование причин поломки.