В Германии починили 17 из 18 БМП Puma, которые сломались во время учений

3 января, 00:01
Поделиться:
БМП Puma (Фото:Dirk Vorderstraße / Flickr)

БМП Puma (Фото:Dirk Vorderstraße / Flickr)

Немецкая компания Rheinmetall отремонтировала 17 из 18 БМП Puma, которые сломались во время учебных стрельб. Об этом заявил представитель производителя информагентству dpa, сообщает Tagesschau.

По словам представителя Rheinmetall, все поломки были незначительными, и только одной БМП понадобился комплексный ремонт из-за загоревшегося кабеля.

После того, как все 18 БМП вышли из строя во время учений, министр обороны Кристин Ламбрехт вывела Пум из состава сил быстрого реагирования НАТО. Их заменили более старой моделью БМП Marder, на поставки которых рассчитывала Украина.

Видео дня

Читайте также:
Ни на что не годны. Как во время учений в ФРГ сломались все БМП Puma и почему из-за этого ВСУ, возможно, нескоро получат БМП Marder — DW

Представитель парламентской группы по оборонной политике Флориан Хан (оппозиционный Христианско-социальный союз) запросил у Министерства обороны результаты оценки произошедшего. Он раскритиковал Ламбрехт за, по его мнению, недостаточно активное расследование причин поломки.

Читайте также:
«Все упирается в Шольца». Танки Леопард были бы уже в Украине, если бы не канцлер — интервью с немецким политологом
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Германия Военная техника БМП

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X