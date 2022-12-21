Ни на что не годны. Как во время учений в ФРГ сломались все БМП Puma и почему из-за этого ВСУ, возможно, нескоро получат БМП Marder — DW 21 декабря, 18:20 партнерство с DW Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Фото:Philipp Schulze / dpa / picture alliance)

18 новых немецких БМП Puma почти одновременно сломались во время стрельб, что послужило ударом не только для Бундесвера. Дыры в обороне НАТО приходится латать старыми БМП Marder, на поставки которых рассчитывала Украина, пишет Deutsche Welle.



Хороших новин для Бундесверу, який хронічно страждає від недофінансування, стало буквально на кілька днів: минулої середи Бундестаг схвалив виділення кількох мільярдів євро армії ФРН на закупівлю нового винищувача F-35 та іншої техніки. Але погані дні не змусили на себе довго чекати: у вихідні стало відомо, що модернізовані німецькі бойові машини піхоти Puma ні на що не ладні, і ось уже у вівторок, 20 грудня, міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт відкрито погрожує розірванням контракту виробникам. Ці нові БМП мали б замінити старі Marder, що їх у Берліна для відбиття російських атак просить Київ.

Що саме трапилося: у суботу, 17 грудня, завдяки тижневику Der Spiegel стало відомо, що під час недавніх навчальних стрільб одночасно вийшли з ладу всі 18 БМП Puma, які брали участь у них. Це далеко не перший випадок проблем з експлуатацією Puma, але найвагоміший і, ймовірно, найскандальніший. БМП, що нині вийшли з ладу, з січня 2023 року мали увійти до складу Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності (VJTF), що входить до структури сил швидкого реагування НАТО. Ба більше, саме Німеччина очолить ці сили наступного року.

БМП Puma під час військових навчань / Фото: Philipp Schulze / dpa / picture alliance

І погані новини на цьому не закінчилися: газета Bild з посиланням на секретну доповідь додала, що зі 105 гаубиць PzH2000 готова до експлуатації ледь третина. Те, що Бундесверу бракує не лише надійної військової техніки, а й боєприпасів — практично таємниця Полішинеля, і поки що це мало відповідає «зміні епохи», оголошеній канцлером ФРН Олафом Шольцом відразу після початку російської агресії проти України.

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БМП Puma: найдорожча, ненадійна

«Пуму» вважають найдорожчою БМП у світі, цінник коливається близько 17 мільйонів євро за одиницю. Ця гусенична машина могла б стати і найкращою у світі: 1000 кінських сил, швидкість до 70 кілометрів на годину, маса озброєння, хайтек на борту, безперебійний зв’язок з екіпажем, навіть якщо його члени залишили БМП… Але з початку постачання у 2015 році проблеми не полишають цю техніку, за що її стали називати «аварійна БМП». Машини надто важкі для транспортування за стандартами НАТО на вантажному літаку А400. 42 з 350 Puma, що є на озброєнні, довелося віддати на дорогу модернізацію. Вже тоді постало питання про майбутнє «Пум», і Бундесвер організував перевірку придатності БМП.

БМП Marder / Фото: Philipp Schulze / dpa / picture alliance

Вважали, що перевірка буде скрупульозною — під пильним наглядом інспектора сухопутних військ Бундесверу генерал-лейтенанта Альфонса Майса. Не відразу, але в березні 2021 року Бундесвер назвав БМП Puma придатними до експлуатації — тим незрозуміліший нинішній вихід з ладу відразу 18 броньованих машин.

Судячи з листа командувача 10-ї бронетанкової дивізії генерал-майора Рупрехта фон Бутлера, що просочився в пресу, йдеться насамперед про дефекти електроніки, але причин поламок багато: в одній БМП зайнявся електричний кабель, у двох останніх придатних екземплярах після півторагодинних стрільб просто перестали рухатися вежі. Жодним «надмірним навантаженням» техніку не піддавали, додав фон Бутлер.

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Puma загрожує кінець. Швидкий розбір польотів

У відповідь на надзвичайну ситуацію Ламбрехт оголосила про заморожування закупівель нових БМП Puma, і про зупинення модернізації БМП, які вже стоять на озброєнні. Спочатку Бундесвер збирався докупити ще до 200 екземплярів. Але «поки ця машина не продемонструє стабільність» в експлуатації, другого замовлення не буде, дала зрозуміти голова оборонного відомства. Відступати міністерці, яку і без того супроводжують скандали, нікуди, тому вона зажадала від виробників надати аналіз поламок у найкоротший термін, забувши про Різдво. Вже до кінця наступного тижня Міноборони ФРН пообіцяло проінформувати Бундестаг про причини поламок та шляхи виходу із ситуації.

Альтернатива "Пумі"? БМП Boxer / Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / picture alliance

На пояснення у Бундестазі дуже чекають: новина про провал БМП Puma викликала передбачувану хвилю критики. «Це жах, — заявив експерт з безпеки фракції ХДС Йоганн Вадефуль в ефірі телеканалу ARD. — Puma має бути головною системою озброєнь Бундесверу. Якщо вона не функціонує, значить армія не функціонує». «Шість мільярдів євро на звалище», — заявив голова Лівих Дітмар Барч.

У експертів фракцій Бундестагу з питань безпеки викликало подив, чому не вдалося швидко відремонтувати хоча б кілька машин, адже цехи одного з виробників, Rheinmetall, розташовані поруч з військовим полігоном Берген у Нижній Саксонії, де проходили випробування Puma. Ані Rheinmetall, ані KMW не дали коментарів щодо масштабної поламки, попросивши дочекатися офіційної доповіді Міноборони ФРН.

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Виробники мовчать. У них є заміна Puma

Непрямо, але через пресу раніше доносилася критика з боку виробників на адресу влади, мовляв, в Міноборони ФРН постійно вимагали нових «наворотів» від БМП Puma, не зважаючи на практичні міркування.

Не виключено, що самі виробники не дуже зацікавлені в майбутньому цієї складної машини і сподіваються отримати замовлення Бундесверу на менш дорогий варіант, наприклад, БМП Lynx. Він розроблявся без урахування побажань закупівель Бундесверу, але, на відміну від Puma, має замовників на міжнародних ринках. Ще однією альтернативою може бути колісна БМП Boxer — дешевший і успішніший варіант, ніж Puma.

Відповідальність за майбутнє Puma Ламбрехт переклала на виробників, від яких, за її словами, чекає на «надійну перспективу довгострокової експлуатації». А поки Puma на ремонті, частиною сил швидкого реагування НАТО стануть старі БМП Marder, вимушено вирішила глава німецького Vіноборони. Це потенційно погані новини для України, оскільки ще до скандального виходу з ладу Puma Берлін відмовлявся давати Києву БПМ Marder і танки Leopard, посилаючись на те, що вони, як і раніше, необхідні Бундесверу.

Все ж опозиція в Бундестазі закликала владу ФРН ухвалити рішення про надання ЗСУ машин типу Marder незалежно від проблем з Puma. «Цей метод відомства канцлера — створювати все нові та нові псевдоаргументи — ми вже знаємо», — заявив депутат Бундестагу від партії християнських демократів Родеріх Кізеветтер. На озброєнні армії ФРН сьогодні перебувають близько 340 БМП цього типу, ще частина перебуває на зберіганні.