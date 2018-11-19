19 ноября 2018, понедельник

Блумберг пожертвовал университету рекордную сумму в 1,8 миллиардов долларов

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Блумберг пожертвовал деньги своему университету

Блумберг пожертвовал деньги своему университету

Миллиардер Майкл Блумберг пожертвовал университету имени Джона Хопкинса 1,8 миллиардов долларов, что является рекордом среди пожертвованиям учреждениям образования в США.

Блумберг пожертвовал деньги университету, который заканчивал, передает CNN.

"Америка в своих лучших традициях награждает людей основываясь на их работе, а не на размере их кошелька", - заявил Блумберг.

Пожертвования Блумберга будут направлены на помощь студентам с малым и средним доходом.

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