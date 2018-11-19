Блумберг пожертвовал университету рекордную сумму в 1,8 миллиардов долларов

Миллиардер Майкл Блумберг пожертвовал университету имени Джона Хопкинса 1,8 миллиардов долларов, что является рекордом среди пожертвованиям учреждениям образования в США.
Блумберг пожертвовал деньги университету, который заканчивал, передает CNN.
"Америка в своих лучших традициях награждает людей основываясь на их работе, а не на размере их кошелька", - заявил Блумберг.
Пожертвования Блумберга будут направлены на помощь студентам с малым и средним доходом.
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