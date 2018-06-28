28 июня 2018, четверг

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 25 самых богатых семей мира, которые в общей сложности контролируют 1,1 триллиона долларов.

Первое место заняла семья Уолтон, которая владеет сеть супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в $151,5 млрд. На втором месте семья Кохов ($94,8 млрд.). На третьем месте оказалась семья Марс, которая владеет $89,7 млрд.

Четвертое место заняли бельгийские семьи Ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх с состоянием $54,1 млрд (владеют контрольным пакетом акций пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev). На пятом месте французская семья Дюма ($49,2 млрд).

Рейтинг не учитывал тех, кто стал миллиардером в первом поколении, и тех, кто контролирует все финансы единолично. Не учитывались также семьи, состояние которых связано с государством.

Ранее в рамках ежегодного доклада Global Cities Report консалтинговая компания A.T. Kearney представила рейтинг самых влиятельных городов мира в 2018 году.

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