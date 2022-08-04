Россия использует Египет для обхода нефтяного эмбарго — Bloomberg 4 августа, 06:19 Танкеры с нефтью (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Россия могла найти новый способ в попытках обойти нефтяное эмбарго, используя египетский нефтяной терминал Эль-Хамра.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Россия в египетских портах смешивает свою нефть с местной, усложняя установление ее происхождения.

Журналисты, в частности, обратили внимание на груз из 700 тысяч баррелей российской нефти, которые 24 июля были доставлены танкером Crested. Через несколько часов судно, Chris забрало из порта всю нефть или ее часть.

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«Этот необычный шаг усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза, усиливая тенденцию все большей скрытости поставок российской нефти, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения РФ в Украину», — сообщает Bloomberg.

США, Великобритания, Канада ранее ввели эмбарго на российскую нефть. ЕС согласовал постепенный отказ от топлива из РФ. С декабря 2022 года начнет действовать запрет на импорт нефти из РФ по морю.



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