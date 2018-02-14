Bloomberg: Раненые в Сирии "вагнеровцы" лечатся в госпиталях Минобороны РФ

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Иллюстративное фото
Фото: checkpointasia.net

Иллюстративное фото

Российские наемники, получившие ранения при масштабной атаке ВВС США в Сирии 7 февраля, проходят лечение в госпиталях Министерства обороны РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, которые общаются с пострадавшими.

По данным издания, некоторые из раненых в Сирии умерли в больницах.

О количестве наемников, которых доставили в российские госпитали, не уточняется.

Эти же данные озвучили Интерфаксу и в партии одиозного Эдуарда Лимонова.

"В больницы Москвы и Санкт-Петербурга доставлены россияне, которые пострадали в результате американского удара под Дейр-эз-Зором", - сказано в сообщении.

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Напомним, по версии СМИ, 7 февраля американская авиация нанесла ответный удар в районе сирийского Дейр-эз-Зора по российским наемникам. Предположительно, под удар попали наемники частной военной компании Вагнер, существование которой российские власти отрицают.

Пентагон оценивает количество убитых при контратаке примерно в 100 человек. Bloomberg также сообщало о 200 погибших. Кроме того, 200-300 боевиков получили ранения.

Центральное командование Военно-воздушных сил США опубликовало видео удара.

В Кремле информацию о российских потерях комментировать отказываются, заявляя, что не располагают данными о гражданах РФ, воюющих на стороне режима Башара Асада.

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