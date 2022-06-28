Транзит в Калининград: в МИД Литвы призвали не допустить уступок России и пересмотра санкций 28 июня, 12:53 Габриэлюс Ландсбергис призывает не идти на уступки России из-за ситуации с транзитом в Калининград (Фото:Janis Laizans/Reuters)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал не допустить пересмотра санкций и уступок для России из-за ситуации вокруг запрета на транзит санкционной продукции в Калининградскую область РФ.

«Наша основная позиция заключается в том, что Россия не может требовать пересмотра санкций или каких-то уступок для себя. Этого следует избегать. Это очень ясно сказано Еврокомиссии», — сказал он в интервью LRT.

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Глава МИД Литвы добавил, что ЕК также считает, что Россия не может одержать такую дипломатическую победу по санкциям.

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

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