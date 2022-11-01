Экзит-полы отдают победу блоку Нетаньяху на выборах в Кнессет Израиля 1 ноября, 23:56 Беньямин Нетаньяху (Фото:Getty Images)

По данным экзит-поллов, блок экс-премьера Израиля Беньямина Нетаньяху близок к победе на выборах в Кнессет 25-го созыва. Явка была самой высокой с 1999 года.

Об этом сообщает Jerusalem Post.



Блок Нетаньяху, в который входят Ликуд, Религиозно-сионистская партия (RZP), Объединенный иудаизм Торы (UTJ) и Shas, находится на пути к преодолению порога в 61 место и, таким образом, к формированию следующей коалиции.

Видео дня

Ожидается, что Ликуд получит 31 место, в то время как партия нынешнего премьера Яира Лапида Эш Атид получит всего 24 места. На предыдущих выборах погрешность экзит-полов составляла всего несколько мест. Официальные результаты выборов должны быть опубликованы в среду.

Нетаньяху был премьер-министром Израиля в период с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы. Он был премьер-министром дольше кого-то на этом посту в истории Израиля.