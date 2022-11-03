На выборах в Израиле победил блок Нетаньяху, премьер Лапид признал поражение

3 ноября, 20:34
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Биньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Биньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг, 3 ноября, признал поражение на выборах в Кнессет (парламент).

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Как сообщает The Jerusalem Post, Лапид позвонил лидеру оппозиции, бывшему премьеру Биньямину Нетаньяху (лидер партии Ликуд), поздравил его с победой и пожелал успеха. По словам действующего премьера, он поручил своей канцелярии подготовить передачу власти.

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По информации Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 100% голосов блок Нетаньяху получил 64 места в Кнессете, пишет The Times of Israel. Это позволит ему сформировать коалицию.

Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что при Нетаньяху позиция страны в отношении поставок оружия Украине может измениться. Политик возглавлял правительство Израиля в течение 12 лет и ушел в отставку летом 2021 года.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Израиль Биньямин Нетаньяху Кнессет Ликуд Яир Лапид Беньямин Нетаньяху Выборы

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