Блогер разоблачил фейк росСМИ о "бедном и голодном" украинце в годовщину Евромайдана Сегодня, 10:01 306 Цей матеріал також доступний українською "Нищий и голодный" украинец в сюжете Первого канала оказался жителем Беларуси Кадр из видео Первого канала

Российский блогер Илья Варламов сообщил, что в своем сюжете о годовщине начала Евромайдана в Украине Первый канал показал под видом "разочарованного участника тех событий" жителя Беларуси с другим именем.

Одним из героев сюжета от 21 ноября стал "участник Евромайдана Кирилл Чубенко", который заявил российскому телеканалу: "Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались".

Варламов пишет, что ему пришло письмо о том, что на самом деле "Кирилла Чубенко" зовут Виталий Юрченко и что он житель Минска.

Блогер нашел в соцсетях фотографии человека с таким именем, и он оказался похож на героя сюжета. Знакомые Юрченко сказали, что ничего не знают о его связи с Украиной.

Ни Виталий Юрченко, ни Первый канал публикацию Варламова пока не прокомментировали.

После публикации Юрченко удалил фотографии из соцсетей.