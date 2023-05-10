СМИ: Найденные возле Быдгоща в апреле обломки — от российской ракеты Х-55, она могла пролететь по Польше 300−500 км 10 мая, 14:04 Место в лесу возле Быдгоща, где обнаружили обломки военно-воздушного объекта (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Возле города Быдгощ обнаружили обломки, предварительно, российской ракеты Х-55. Об этом свидетельствуют первые выводы Технического института Воздушных сил Польши, сообщает RMF24.

Там предполагают, что Х-55, скорее всего, попала в Польшу через восточную границу. Таких ракет у Варшавы на вооружении нет, поэтому версию о том, что под Быдгощем нашли ракету, выпущенную с польского полигона, например, во время учений или испытаний систем ПВО, исключают.

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Если информацию окончательно подтвердят, то, вероятно, ракету выпустили с российского самолета с территории Беларуси. Как пишет BBC News Украина, она могла пролететь по Польше около 300−500 км.

В середине декабря 2022 года россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Тогда использовали бомбардировщики Су-34, находившиеся в Беларуси. Как пишет RMF24, польские службы отслеживали объект, но потеряли его из виду под Быдгощем. Это произошло примерно в двух километрах от места, где в конце апреля гражданский случайно нашел остатки ракеты.

Также журналисты выяснили, что польские военные вопреки своим обязанностям не сразу сообщили прокуратуре о нарушении воздушного пространства Польши неустановленным объектом.

27 апреля генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта. Эту информацию подтвердили и в Минобороны. Журналисты заявили, что они похожи на ракету «воздух — земля». На обломках были надписи на русском, а боевая часть отсутствовала.