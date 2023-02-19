Блинкен заявил, что с Маском велись разговоры о работе Starlink в Украине 19 февраля, 05:28 Энтони Блинкен (Фото:Петр David Josek/Pool via REUTERS)

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что с бизнесменом Илоном Маском велись разговоры о работе Starlink в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время Блинкен отказался отвечать, касался ли разговор ограничений по работе интернета для ВСУ.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу поделиться никакими разговорами, которые мы вели, кроме того, что у нас были разговоры", - заявил Блинкен.

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Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX ограничила украинской армии использование интернета Starlink для управления дронами.

В октябре прошлого года владелец SpaceX Илон Маск опубликовал ряд скандальных постов в Twitter, в которых он предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Твиты с предложением Маска утихомирить агрессора вызвали возмущение среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. В Кремле же назвали "положительным фактом" скандальные посты миллиардера, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Маск молодец".

После скандала в Twitter Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.