В США сохранилась двухпартийная поддержка Украины — Блинкен 7 декабря, 06:53 В ноябре в США прошли промежуточные выборы в Конгресс и Сенат (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что в стране сохраняется двухпартийная поддержка Украины в войне против России.

Об этом сообщает Укринформ.

"Отличительной особенностью наших сегодняшних усилий в поддержку Украины является очень сильная двухпартийная поддержка", - заявил Блинкен.

Видео дня

Он отметил, что поддержка Украины сохраняется и среди граждан США.

"Никакие усилия во внешней политике не могут эффективно поддерживаться без информированного согласия американского народа", – заявил Блинкен.

В середине ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых Республиканская партия получила большинство в Палате представителей.

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти ранее заявлял, что если его партия одержит победу на промежуточных выборах, он потребует от Украины большей подотчетности по поставкам оружия

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.