День незалежності Молдови. Блінкен привітав Кишинів зі святом та подякував за підтримку України

27 августа, 23:07
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Молдову с Днем Независимости, а также поблагодарил Кишинев за поддержку Украины и приюта беженцев.

Об этом говорится в его заявлении в воскресенье, 27 августа.

Блинкен отметил, что США ценят действия Молдовы на пути к укреплению институтов демократии, судебной реформы, экономического роста, усиления безопасности и к содействию уважения к правам человека.

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Глава Госдепа США также выразил благодарность Кишиневу за поддержку Украины в «преодолении последствий агрессивной войны России». Он также добавил, что ценит усилия молдавского народа «принять сотни тысяч беженцев».

15 августа Блинкен призвал Конгресс принять запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Госдеп США Молдова День независимости Энтони Блинкен Война России против Украины Украинские беженцы

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