В Госдепе прокомментировали решение Польши передать Украине истребители 17 марта, 01:54 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Tiksa Negeri)

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что решение Польши передать ВСУ истребители «является суверенным шагом страны».

«Что касается решения Польши предоставить Украине самолеты, это суверенные решения для стран относительно того, что они предоставят Украине для защиты от российской агрессии. Конечно, мы тесно сотрудничаем с десятками стран в этих вопросах, но разные страны делают разные вещи в ответ на то, что они имеют и каковы предполагаемые потребности», — заявил Блинкен.

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Блинкен не сказал, изменит ли решение Польши мнение Белого дома о поставках самолетов F-16. Глава Госдепа подчеркнул, что не «надо сосредотачиваться на одном оружии».

«Вы знаете, министр Остин возглавил очень успешный процесс объединения десятков стран, чтобы помочь найти и координировать эту помощь», — сообщил глава Госдепа.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-либо особенным изменениям на фронте.

Спикер ВВС Юрий Игнат говорил, что западные истребители помогут Украине завоевать преимущество в воздухе, противодействовать крылатым ракетам и дронам, «душить» ПВО, перебивать логистику врага.

В феврале Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.