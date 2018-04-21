Блестящая репутация. Топ-5 самых уважаемых людей мира

Американский миллиардер Билл Гейтс, экс-президент США Барак Обама и голливудская актриса Анджелина Джоли признаны самыми уважаемыми людьми мира по итогам ежегодного исследования британской аналитической компании YouGov.

В опросе приняли участие свыше 37 тыс. респондентов из 35 стран мира, пишет журнал Новое Время.

1. Билл Гейтс, 62 года, США

Бизнесмен, инвестор, филантроп, второй самый богатый человек в мире, основатель компании Microsoft

9,9% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого

$90 млрд - текущее состояние по данным Forbes

2. Барак Обама, 56 лет, США

44-й президент США

9,7% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого

3. Анджелина Джоли, 42 года, США

Актриса, режиссер, посол доброй воли ООН, обладательница премии Оскар

8,2% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого

4. Мишель Обама, 54 года, США

Юрист, супруга 44-го президента США Барака Обамы

8,0% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого

5. Опра Уинфри, 64 года, США

Американская телеведущая, актриса, продюсер, владелица телеканала OWN: The Oprah Winfrey Network

7,1% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого

$2,7 млрд - текущее состояние по данным Forbes

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года