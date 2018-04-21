Блестящая репутация. Топ-5 самых уважаемых людей мира

Американский миллиардер Билл Гейтс, экс-президент США Барак Обама и голливудская актриса Анджелина Джоли признаны самыми уважаемыми людьми мира по итогам ежегодного исследования британской аналитической компании YouGov.
В опросе приняли участие свыше 37 тыс. респондентов из 35 стран мира, пишет журнал Новое Время.
1. Билл Гейтс, 62 года, США
Бизнесмен, инвестор, филантроп, второй самый богатый человек в мире, основатель компании Microsoft
9,9% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого
$90 млрд - текущее состояние по данным Forbes
2. Барак Обама, 56 лет, США
44-й президент США
9,7% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого
3. Анджелина Джоли, 42 года, США
Актриса, режиссер, посол доброй воли ООН, обладательница премии Оскар
8,2% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого
4. Мишель Обама, 54 года, США
Юрист, супруга 44-го президента США Барака Обамы
8,0% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого
5. Опра Уинфри, 64 года, США
Американская телеведущая, актриса, продюсер, владелица телеканала OWN: The Oprah Winfrey Network
7,1% - доля респондентов, назвавших деятеля в качестве самого уважаемого
$2,7 млрд - текущее состояние по данным Forbes
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года
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