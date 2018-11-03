Блеск и нищета Новой Каледонии. Почему далекая заморская территория Франции хочет от нее отделиться

4 ноября архипелаг Новая Каледония – заморская территория Франции в Тихом океане - проведет референдум о самоопределении и возможной независимости страны от официального Парижа.

Население этого особого административно-территориального образования Франции составляет около 275 тыс. человек, и большинство из них, согласно опросам социологов, проголосуют против независимости. Десять лет назад на островах уже прошел аналогичный референдум - тогда идея независимости также не набрала достаточно голосов.

В то же время на отделении от Франции настаивает коренное население Новой Каледонии, считающее свою бывшую колониальную "хозяйку" причиной экономического упадка отдаленных от столицы районов архипелага.

Британское издание The Guardian в своем материале из Новой Каледонии рассказывает о мотивации и стремлениях тех, кто борется за независимость островной французской территории.

НВ предлагает полный перевод этого репортажа.

В 16 тыс. 700 км от Парижа, на юго-западной окраине Тихого океана, расположен маленький кусочек Франции. В Новой Каледонии местные жители едят круасаны на завтрак, crêpes [французские тонкие блинчики] - на обед, а во второй половине дня играют в петанк в тенистых городских кварталах. Они привыкли к правостороннему движению, свободно говорят по-французски, а окраины столицы Новой Каледонии – города Нумеа - усеяны гипермаркетами.

Но этот отдаленный форпост галльской жизни может вскоре официально утратить свою принадлежность Франции. В воскресенье, 4 ноября, обитатели архипелага определят свое будущее на референдуме о независимости. Этого момента ждут не дождутся жители шахтерского городка Тио, который находится в двух часах езды к востоку от Нумеа.

Потускневшая жемчужина

Некогда Тио был сияющей жемчужиной французского тихоокеанского колониального проекта. Государственная горнодобывающая компания SLN начала там свою деятельность в 1880 году, менее чем через три десятилетия после того, как Новая Каледония стала заморской территорией Франции.

Мы в Тио пережили 165 лет эксплуатации. И мы все еще живем в нищете

Однако теперь ее жители, большую часть которых составляют канаки – коренное население островов, - утверждают, что их общину, некогда мощную, овеял экономический мрак. Они надеются, что такая ситуация изменится, если территория проголосует за разрыв связей с Францией.

"Мы в Тио пережили 165 лет эксплуатации. И мы все еще живем в нищете", - говорит Орельен Каликст на местном митинге активистов за независимость.

Сторонники независимости Новой Каледонии в ходе беспорядков в 2009 году/ Фото ЕРА

На митинге присутствуют несколько десятков человек, которые слушают речи местных лидеров Канакского социалистического фронта национального освобождения (КСФНО). В другие дни город обычно пуст.

"Посмотрите, как мы живем сегодня. Если бы мы были независимыми, мы могли бы получать прибыль от шахт", - говорит Каликст.

Ожидается, что около 175 тыс. каледонцев [около 63% населения архипелага] проголосуют на референдуме.

По данным опросов, подавляющее большинство из них - от 69% до 75% - проголосуют против независимости. Социологи предполагают, что сторонники отделения [от Франции], оплотом которых является север Новой Каледонии и прилегающие острова – регионы, где канаки составляют большинство – не смогут одолеть юг, населенный преимущественно французскими лоялистами. Если голосование провалится, Новой Каледонии могут разрешить провести еще два референдума в ближайшие четыре года.

Недостижимые богатства

Для сторонников независимости Новой Каледонии городок Тио является символом экономического колониального господства Франции. Эксплуатация местных гор была главной причиной, по которой 500 канаков-повстанцев шутрмовали город 34 года назад, спровоцировав четырехлетнюю гражданскую войну, именуемую "Событиями", в результате которой погибло по меньшей мере 80 человек.

Это насилие привело к оттоку из Тио жителей, не являющихся канаками, что опустошило деревню. Сегодня здесь мало магазинов, несколько ферм и всего 2,5 тыс. человек населения. Но [никелевая] шахта все еще работает.

Доходы от добычи никеля не смогли обеспечить город достатком, несмотря на то, что Новая Каледония стала третьим по величине производителем никеля в мире, имея рынки в Канаде, Китае и Европе.

Добыча и экспорт никеля - основа экономики Новой Каледонии (на фото - мощности госкомпании SLN - Société Le Nickel) в городе Нумеа / Фото Ben Caledonia via Flickr

Уровень безработицы в Тио составляет 30%, а 97% его жителей не имеют полного среднего образования

И хотя государственная горнодобывающая компания утверждает, что часть ее прибыли возвращается местным общинам и что 60% ее валового дохода остается на территории [Новой Каледонии], жители сетуют, что видят мало доказательств этому богатству. Уровень безработицы в Тио составляет 30%, а 97% его жителей не имеют полного среднего образования.

Мирный договор, подписанный после гражданской войны между Францией, французскими лоялистами в Новой Каледонии и Канакским социалистическим фронтом национального освобождения, обещал более справедливое распределение природных ресурсов этой территории и положил начало процессу деколонизации, который завершится на референдуме 4 ноября.

"Франция отнимает так много, а наши экономические беды остаются", - говорит Одетт Муанду, сторонница независимости и политический активист из Тио.

Архипелаг контрастов

Даже те, кто не принадлежит к коренному населению Новой Каледонии, говорят, что они пострадали от французского господства.

Город Нумеа - столица Новой Каледонии / Фото Seig & Alice Kopinitz via Flickr

Кристиан Буль - фермер из Тио и потомок ранних поселенцев Новой Каледонии, отправленных Францией для колонизации этих земель. Буль - один из немногих жителей, не являющихся канаками, кто остался в Тио после осады 1984 года.

У здешней молодежи здесь нет других стремлений, кроме как покинуть Тио и отправиться в столицу, город Нумеа, чтобы заработать на жизнь

"Где деньги шахты, которые могут нам помочь выйти из этой тяжелой ситуации?" – задается он вопросом. Его небольшая ферма служит также местом размещения редких туристов, заезжающих в Тио, хотя в основном он принимает иногородних рабочих шахты.

"У здешней молодежи здесь нет других стремлений, кроме как покинуть Тио и отправиться в столицу, город Нумеа, чтобы заработать на жизнь", - говорит Буль. Но часто они не могут добиться успеха в большом городе.

Столица предлагает роскошь, которую не увидишь больше нигде в окрестностях. Обитающие здесь французские иммигранты часто зарабатывают гораздо больше, чем получали бы во Франции. К примеру, зарплата французских госслужащих в Нумеа почти в два раза выше, чем в Европе.

Когда говорят, что Новая Каледония выгодно воспользовалась своим колониальным прошлым, часто подразумевают именно Нумеа. Однако лидеры движения за независимость считают город Тио одной из скрытых ран этой территории, которые все еще требуют исцеления после 30-летнего процесса деколонизации.

"Тридцать лет – это слишком мало, если учесть что 165 лет мы прожили под колониальным господством, - говорит активистка Одетт Муанду, выступающая за независимость. - У нас не было времени, чтобы обрести собственный голос".